Dipengaruhi Sejumlah Sentimen Negatif, Harga Minyak Dunia Alami Penurunan

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya untuk pengiriman Februari melemah 43 sen atau 0,84 persen ke level 50,86 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Senin, 28 Desember waktu setempat atau Rabu, 29 Desember 2020 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) turun 61 sen atau 1,26 persen ke level 47,62 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Baca Juga: Jelang Libut Tahun Baru, Jasa Marga Prediksikan Puncak Arus Lalu Lintas

Turunnya harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini diakibatkan oleh adanya kekhawatiran melemahnya permintaan bahan bakar berlanjut.

Selain itu, harga minyak dunia juga dipengaruhi oleh stimulus paket bantuan Virus Corona atau Covid-19 di Amerika Serikat.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu, 27 Desember 2020 malam menandatangani rancangan undang-undang pengeluaran pemerintah dan paket bantuan Covid-19 menjadi undang-undang.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Blusukan Cari Saksi Kecelakaan Maut Pasar Minggu, Sang Polisi Belum Jadi Tersangka

Hal ini dilakukan guna mencegah penutupan pemerintah dan memberikan bantuan kepada individu dan pelaku bisnis saat pandemi memburuk.

Meski demikian, terdapat sentimen negatif yang turut mempengaruhi harga minyak dunia kali ini salah satunya yakni varian baru Covid-19 yang mulai menyebar ke sejumlah negara dunia.