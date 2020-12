Kurs Rupiah Berpotensi Menguat Seiring Harapan Stimulus di Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT – Pada awal pekan di penghujung Desember, penguatan berpotensi dalam nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta.

Potensi menguatnya nilai tukar rupiah tersebut dibarengi dengan harapan paket stimulus di Amerika Serikat yang diharapkan cair.

Pada penutupan di hari sebelumnya nilai tukar rupiah adalah Rp14.200 per dolar AS. Namun berdasarkan pantauan pada pukul 09.40, penguatan terjadi terhadap rupiah dan menguat 35 poin atau 0,25 persen ke posisi Rp14.165 per dolar AS.

Ariston Tjendra selaku Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures mengatakan bahwa harga set berisiko juga terlihat positif pada pagi ini.

"Harapan terhadap dirilisnya stimulus fiskal baru Amerika Serikat dan tercapainya kesepakatan Brexit mendorong penguatan harga," ujar Ariston.

Pemberian stimulus fiskal dikabarkan berjumlah 900 miliar dolar AS dan di-bundle dengan anggaran belanja pemerintah untuk satu tahun hingga September 2021sebesar 1,4 triliun dolar AS atau akan setara dengan bantuan langsung tunai sebesar 600 dolar AS per orang.

Namun paket stimulus tersebut masih tersendat pada persetujuan dari Presiden AS Donald Trump yang ingin menaikkan bantuan langsung tunai 2.000 dolar AS per orang dan 4.000 dolar AS per orang untuk pasangan yang menikah.

