Sambut Natal, Harga Minyak Dunia Alami Kenaikan

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya, untuk pengiriman Februari naik 9 sen ke level 51,29 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Kamis, 24 Desember 2020 waktu setempat atau Jumat, 25 Desember 2020 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari naik 11 sen ke level 48,23 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini dibantu oleh pembelian di penghujung hari dalam sesi volume rendah menjelang Natal.

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga didukung oleh kesepakatan perdagangan pascabrexit.

Sebelumnya, kenaikan harga minyak dunia juga dipengaruhi oleh sentimen positif vaksin Covid-19 yang menunjukan keefektifannya hingga 90 persen dan mulai didistribusikan secara terbatas ke sejumlah negara.

Meski demikian, harga minyak dunia masih berada dalam kekhawatiran adanya kasus Covid-19 yang terus melonjak secara global.

Selain itu, adanya varian baru Covid-19 yang muncul di Inggris menambah daftar sentimen negatif yang kembali berpotensi mempengaruhi harga minyak.