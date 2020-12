Dipicu Penurunan Persediaan AS, Harga Minyak Dunia Alami Kenaikan

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya untuk pengiriman Februari naik 1,12 dolar AS atau 2,2 persen ke level 51,20 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Rabu, 23 Desember 2020 atau Kamis, 24 Desember 2020 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari naik 1,1 dolar AS atau 2,3 persen ke level 48,12 dolar AS per barel.

Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini didorong oleh penurunan persediaan minyak mentah, bensin dan sulingan di Amerika Serikat (AS) yang menangkat harapan investor untuk mendapatkan kembali permintaan bahan bakar.

Menurut Energy Information Administration (EIA), persediaan minyak mentah AS turun 562.000 barel dalam sepekan hingga 18 Desember menjadi 499,5 juta barel.

Dalam ketarangannya, EIA mengatakan Stok bensin juga turun mengejutkan 1,1 juta barel dalam seminggu menjadi 237,8 juta barel.

Sementara itu, persediaan minyak sulingan turun 2,3 juta barel dalam pekan ini menjadi 148,9 juta barel, data tersebut lebih besar dari yang diperkirakan.

"Kami melihat pemulihan moderat dalam permintaan distilasi dan permintaan bensin yang mengindikasikan musim liburan," kata Presiden Lipow Oil Associates di Houston, Andrew Lipow seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.