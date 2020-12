Varian Baru Covid-19 Picu Kekhawatiran Permintaan, Harga Minyak Dunia Alami Penurunan

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya untuk pengiriman Februari turun 83 sen atau 1,6 persen ke level 50,08 per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Selasa, 22 Desember 2020 waktu setempat atau Rabu, 23 Desember 2020 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari turun 95 sen atau 2,0 persen ke level 47,02 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Penurunan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini akibat dari kekhawatiran pedagang di industri minyak setelah adanya temuan varian baru Covid-19 di Inggris yang mengakibatkan pembatasan mobilitas yang lebih ketat.

Adanya varian baru Covid-19 mendorong sejumlah negara menutup perbatasannya dengan Inggris.

"Kelesuan liburan telah terjadi pada minyak," kata analis senior di Price Futures Group, Phil Flyyn seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.

"Sekarang kami telah menyelesaikan stimulus, dan kami masih memiliki kekhawatiran tentang jenis baru virus," ujarnya.

Meski mengalami penurunan akibat sentimen negartif dari varian baru Covid-19, minyak mendapatkan dukungan dari persetujuan Kongres Amerika Serikat (AS) atas paket bantuan virus corona senilai 892 miliar dolar AS setelah beberapa bulan bertindak.