Dipicu Temuan Mutasi Baru Covid-19, Harga Minyak Dunia Alami Penurunan

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Minyak mentah jenis Brent misalnya untuk pengiriman Februari turun 1,35 dolar AS atau 2,6 persen ke level 50,91 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Senin, 21 Desember 2020 waktu setempat atau Selasa, 22 Desember 2020 WIB pagi.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari turun 1,36 dolar AS atau 2,8 persen ke level 47,74 dolar AS di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Turunnya harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini dipicu temuan mutasi atau varian jenis baru Covid-19 di Inggris yang berdampak pada kekhawatiran penurunan permintaan.

Selain itu, penguatan mata uang dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya turut mempengaruhi turunnya harga minyak dunia.

Greenback yang kuat membuat komoditas dalam denominasi dolar seperti minyak mentah lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Akibat adanya mutasi baru Covid-19 tersebut, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Sabtu, 19 Desember 2020 mengumumkan pembatasan yang lebih ketat bagi London dan bagian lain Inggris untuk memerangi lonjakan infeksi yang mengkhawatirkan terkait virus ganas itu.

"Laporan dari jenis virus corona telah membebani sentimen risiko dan minyak," kata analis minyak UBS, Giovanni Staunovo seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.