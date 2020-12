Dipicu Eskalasi Kasus Covid-19, IHSG dan Nilai Tukar Rupiah Dibuka Bervariasi

PIKIRAN RAKYAT - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Pada awal perdagangan Senin, 21 Desember 2020 pagi WIB IHSG dibuka menguat 27,3 poin atau 0,45 persen ke level 6.131,62.

Sebelumnya, pada akhir sesi perdagangan akhir pekan lalu, IHSG mengakhiri perdagangannya dengan ditutup melemah, turun 9,05 poin atau 0,15 persen ke level 6,104.

Baca Juga: Jadi Saluran Ekspor Mobil, Pelabuhan Patimban Bisa Dorong Wujudkan Kota Waterfont Bekelas Dunia

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal pekan perdagangan ini dibuka melemah 20 poin atau 0,14 persen ke level Rp14.130 per dolar AS.

Adapun pelemahan rupiah yang terjadi pada saat ini dipicu melonjaknya kasus Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia.

"Pagi ini kekhawatiran pasar terhadap meningginya kasus Covid-19 di dunia telah menekan harga aset berisiko, meskipun kongres AS telah mengabarkan kesepakatan stimulus fiskal AS sebesar 900 miliar dolar AS," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.

Baca Juga: Alami Gelombang Ketiga, Korsel Berencana Mulai Vaksinasi Covid-19 pada Akhir Januari 2021

Menurut Ariston, kekhawatiran soal virus tersebut ditambah dengan munculnya laporan varian baru Covid-19 yang menyebar luas di Inggris hingga memicu karantina wilayah di negara itu.

Selain itu, perseteruan terbaru antara Amerika Serikat (AS) dan China soal blacklist perusahaan negeri tirai bambu di negeri paman sam itu turut menyumbang sentimen negatif terhadap pasar modal hari ini.