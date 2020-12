Indonesia Menduduki Peringkat Kedua dalam Pengembangan Keuangan Syariah 2020

PIKIRAN RAKYAT- Dalam Pengembangan Keuangan Syariah 2020 Indonesia meraih peringkat kedua, hal tersebut dilihat berdasarkan indeks Indikator Pembangunan Keuangan Syariah (IFDI) yang dikeluarkan oleh Refinitv, the Islamic Corporation for the Development (ICD) dan the Islamic Development Bank (ISDB).

Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo dalam jumpa pers virtual di Jakarta hari ini menyatakan hal ini mampu memberikan optimisme terhadap perbankan syariah juga keuangan syariah lain termasuk industri halal dan bagi para konsumen juga.

Indikator Pembangunan Keuangan Syariah (IFDI) Indonesia sebelumnya telah berada di posisi 10 pada tahun 2018 dan peringkat keempat pada tahun 2019 dan tahun ini Malaysia menduduki posisi teratas.

Menurut Ventje, Malaysia itu menduduki posisi pertama dikarenakan menjadi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian aspirasi nasional, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara Selasa, 15 Desember 2020.

Kemudian untuk Indonesia dalam dua tahun terakhir upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah meningkat di kementerian atau Lembaga, hak itu karena perhatian kuat pemerintah serta dukungan semua pihak, termasuk anak muda di lembaga formal maupun dari perusahaan rintisan.

Dalam jumpa pers tersebut, Sutan Emir Hidayat selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS mengatakan bahwa peningkatan peringkat Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah indikator yang salah satu paling menonjol yakni peningkatan pendidikan dan riset keuangan syariah.

Sutan menambahkan, faktor lain juga termasuk aspek kesadaran mencakup kegiatan berkaitan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah hingga turut pemberitaan media massa yang luas terkait perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia.