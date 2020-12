10 Orang Terkaya di Indonesia Versi Forbes 2020, Duo Hartono Masih Berada di Posisi Pertama

PIKIRAN RAKYAT - Majalah bisnis dan finansial asal Amerika Serikat (AS) Forbes kembali merilis 10 orang terkaya di Indonesia.

Judul dalam artikel yang dibuat Forbes adalah, “Indonesia’s 50 Richest 2020: In A Pandemic Year, More Than Half Saw Fortunes Decline”.

Sejak kasus Covid-19 di Indonesia muncul, Indonesia terus dihantam dengan jumlah kasus yang banyak dan bahkan diklaim terbesar di Asia Tenggara.

Hal ini tentunya membuat Indonesia tergelincir ke dalam resesi pertamanya sejak krisis keuangan Asia 1997.

Yang menyebabkan, lebih dari setengah 50 orang terkaya di Indonesia mengalami penurunan kekayaan dari tahun lalu.

Terlepas dari penurunan ini, kekayaan kolektif orang-orang super kaya di Indonesia hanya turun 1,2 persen dari daftar tahun lalu menjadi USD 133 miliar atau sekitar Rp1.872 triliun.

Berikut 10 orang terkaya di Indonesia