Diprediksikan Rupiah Berpotensi Menguat ditopang Perkembangan vaksin Covid-19

PIKIRAN RAKYAT- Hasil nilai tukar rupiah Kurs dalam transaksi antarbank di Jakarta hari ini dapat berpotensi menjadi sektor yang memperkuat perkembangan vaksin Covid-19, Jumat 11 desember 2020.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menjelaskan, vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan persetujuan otoritas sejatinya bisa menjadi penguat dan membantu aset berisiko termasuk rupiah.

Setelah tibanya vaksin covid-19 di tanah air, ini pun menunjukan bahwa Indonesia menjadi negara yang memberi upaya pasti dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Pemerintah masih akan mendatangkan lagi vaksin Covid-19 Sinovac asal China itu dengan jumlah yang lebih banyak pada awal tahun 2021.

Dana yang digelontorkan dalam menangani Covid-19 ini, tentunya seperti yang telah diketahui bahwa tahun ini telah dianggarkan untuk alokasi program pemulihan ekonomi di bidang kesehatan khususnya sebesar Rp96,17 triliun.

“Hasil kurs rupiah hari ini pukul 9.26 WIB bergerak kuat ke 10 poin atau 0,07 persen ke dalam posisi Rp14.105 per dolar AS dari posisi akhir akhir penutupan sebelumnya di posisi Rp14.105 per dolar AS”, Kata Ariston.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com di laman Antara, Pfizer yang dilaporkan bahwa tinggal menunggu persetujuan resmi dari BPOM AS, Food and Drug Administration atau FDA setelah memberikan hasil lampu hijau dari komite penasihat FDA.