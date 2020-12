Belum Pernah Terjadi, Akumulasi Kekayaan Para Miliarder AS Melonjak Selama Pandemi

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah penelitian yang diterbitkan pada Rabu, 9 Desember 2020 mengungkapkan kekayaan miliarder Amerika Serikat (AS) meningkat lebih dari 1 triliun dolar AS sejak dimulainya pandemi virus corona.

"Kekayaan kolektif 651 miliarder di AS melonjak dari 2,95 triliun pada 18 Maret menjadi 4,01 triliun dolar pada Senin, 8 Desember 2020," , kata Institute for Policy Studies dan American for Tax Fairness (ATF), seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari AFP.

"Belum pernah Amerika melihat akumulasi kekayaan seperti itu di beberapa pemilik," kata Frank Clemente, direktur eksekutif ATF.

Baca Juga: Orang Kaya Makin Kaya: Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg Dapat Rp102 Triliun dalam Sehari

Dia mencatat bahwa keuntungan tersebut melebihi paket bantuan yang sedang dipertimbangkan oleh Kongres AS.

"Keuntungan pandemi mereka begitu besar sehingga miliarder Amerika dapat membayar tagihan bantuan Covid yang besar dan masih tidak kehilangan sepeser pun dari kekayaan pra-virus mereka," ujar Clemente.

Penelitian tersebut menambah perdebatan sengit di Amerika Serikat tentang pemberian pajak pada orang kaya lebih banyak untuk mempersempit ketidaksetaraan yang terus tumbuh.

Baca Juga: Orang Kaya di Argentina Ramai-ramai Beri Bantuan untuk Covid-19

Misalnya, Alexandria Ocasio-Cortez, bintang yang sedang naik daun di sayap kiri Partai Demokrat, dia mendorong pajak yang lebih tinggi di New York, karena seperti banyak negara bagian menghadapi krisis anggaran akibat pandemi.

Sementara itu dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh bank UBS dan firma akuntansi PwC pada bulan Oktober menemukan bahwa kekayaan kumulatif miliarder dolar dunia mencapai rekor baru sebesar 10,2 triliun dolar AS.