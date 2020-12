Desa BRILian Tebar Optimisme Kebangkitan Ekonomi Desa

PIKIRAN RAKYAT - Program Desa BRILian 2020 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah resmi ditutup.

Kegiatan inkubasi kawasan pedesaan yang berlangsung sejak September 2020 ini berakhir dengan terpilihnya 10 desa sebagai pemenang Program Desa BRILian 2020.

Program Desa BRILian diselenggarakan BRI, bekerjasama dengan bumdes.id, untuk mengawal kondisi perekonomian desa di Indonesia selama masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Dirut BRI Sunarso Dinobatkan Sebagai Best CEO of The Year

Selama program berlangsung, BRI dan bumdes.id menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memulihkan perekonomian desa, memberi literasi dan pelatihan, serta menilai kecakapan desa-desa terpilih atas upayanya untuk tetap maju dan berinovasi selama pandemi.

Awalnya, ada 531 desa yang diseleksi BRI untuk terlibat dalam Program Desa BRILian 2020. Dari jumlah tersebut, terpilih 125 desa yang memenuhi empat kriteria di atas.

Ratusan desa ini kemudian mengikuti pelatihan dan program peningkatan kapasitas secara daring, sebelum dinilai untuk menentukan 10 desa paling unggul.

Baca Juga: Jadi Korban PHK, Maulana Yusuf Bangkit dan Kembangkan Usaha Kuliner Lewat KUR Super Mikro BRI

Kesepuluh desa terpilih kemudian akan mendapat pendampingan khusus dari BRI bekerjasama dengan Bumdes.id selama 3 bulan. Selain itu, 10 desa tersebut akan menjadi Duta Desa BRILian untuk Program Desa BRILian 2021.