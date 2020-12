Rupiah Ditutup Melemah, Lonjakan Kasus Covid-19 Buat Investor Pikir-pikir Masuk Pasar Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta ditutup melemah pada Selasa, 1 Desember 2020 sore.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menuturkan pelemahan rupiah, seiring dengan kekhawatiran pelaku pasar terhadap kenaikan jumlah kasus Covid-19.

Rupiah ditutup melemah 10 poin atau 0,07 persen ke posisi Rp14.130 per dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan hari sebelumnya Rp14.120 per dolar AS.

“Investor khawatir atas lonjakan kasus Covid-19 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” kata Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Selasa, 1 Desember 2020, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

“Bahkan Presiden Jokowi ikut mengomentari lonjakan Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini,” ucapnya menambahkan.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, terdapat penambahan jumlah kasus baru sebanyak 5.092 kasus pada Selasa, 1 Desember 2020. Sehingga, total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 543.975 kasus.

