Pemerintah Fokus Tingkatkan Rasio Kewirausahaan Indonesia, Teten Masduki: UMKM Vital Posisinya

Kegiatan Webinar Internasional berjudul Capture The Moment: Strengthening Small Enterprise and Cooperative at Post-corona Pandemic Era (Menangkap Momen: Penguatan UMKM dan Koperasi Pasca Pandemi), Selasa, 24 November 2020. Kegiatan yang diselenggarakan Program Studi Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran ini tersebut menghadirkan Pembicara Kunci Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. /Tangkapan layar webinar