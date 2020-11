Ditopang Vaksin dan Joe Biden, Harga Minyak Alami Lonjakan Tertinggi Sejak Maret

PIKIRAN RAKYAT – Harga minyak mengalami lonjakan sekitar empat persen pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu, 25 November 2020 pagi WIB.

Lonjakan tersebut menyentuh level tertinggi sejak bulan Maret, saat vaksin virus Corona ketiga yang menjanjikan memberikan harapan untuk pemulihan permintaan bahan bakar.

Selain itu, lonjakan juga dipengaruhi oleh Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang memulai transisinya ke Gedung Putih.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari, ditutup pada 47,86 dolar AS (Rp696 ribu) per barel, terangkat 1,80 dolar AS (Rp25 ribu) atau 3,9 persen.

Harga minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) juga melonjak sebesar 1,85 dolar AS (Rp261 ribu) atau 4,3 persen, menjadi 44,91 dolar AS (Rp635 ribu) per barel.

Kedua acuan harga minyak tersebut, berkahir dengan penutupan tertinggi sejak 5 Maret 2020 lalu.

Pada Senin, 23 November 2020, AstraZeneca mengatakan bahwa vaksin Covid-19 mereka dinyatakan efektif sebesar 70 persen dalam uji coba, dan bisa efektif hingga 90 persen.