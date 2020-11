Harga Emas Dunia Merosot, Kabar Baik dari Uji Coba Vaksin Covid-19 Jadi Penyebab

PIKIRAN RAKYAT - Harga emas dunia merosot hampir dua persen pada akhir perdagangan AS pada Senin (Selasa pagi WIB), data positif Covid-19 dan hasil uji coba vaksin jadi penyebab.

Aktivitas bisnis di AS yang lebih baik dari perkiraan dan hasil uji coba vaksin Covid-19 yang menjanjikan mendorong harapan untuk pemulihan ekonomi lebih cepat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange merosot 34,6 dolar AS atau 1,84 persen menjadi ditutup pada 1.837,80 dolar AS per ounxe.

Baca Juga: Viral Lamaran dengan Uang Panai Rp300 Juta, Maharnya Set Berlian dan Rumah Mewah!

Pekan lalu pada 20 November 2020, emas berjangka justru terangkat 10,9 dolas AS atau 0,59 persen menjadi 1.827,40 dolas AS.

Rincian merosotnya emas berjangka yakni pada Selasa, 17 November 2020 emas turun 2,7 dolar AS atau 0,14 persen menjadi 1.885,10 dolar AS.

Kemudian emas jatuh 11,2 doal AS atau 0,59 persen menjadi 1.873,90 dolar AS pada Rabu, 18 November 2020.

Baca Juga: Kupas Fakta-fakta Seputar Habib Rizieq, Fadli Zon: Harusnya Dirangkul Bukan Dimusuhi

Emas berjangka tergelincir 12,4 dolas AS atau 0,66 persen menjadi 1.861,50 dolas AS pada Kamis, 19 November 2020.