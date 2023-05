Cek Fakta: Tersiar Kabar Harga Pertalite Turun jadi Rp8.200 per Liter, Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT – Beredar kabar mencatut Pertalite, salah satu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diproduksi Pertamina. Bahan bakar tersebut dipakai kendaraan bermotor baik yang beroda dua maupun empat.

Kabar mencatut Pertalite tersebut terungkap lewat tangkapan layar berita yang diduga diunggah warganet. Tangkapan layar diduga dari portal berita itu pun dipertanyakan kebenarannya.

“ ‘Pertalite’ Turun 1.800 per Liter! Ini Daftar Harga BBM Terbaru di Seluruh SPBU Pertamina Hingga Shell”

Demikian judul berita dalam tangkapan layar tersebut, benarkah kabar yang mencatut Pertalite tersebut?

Baca Juga: Update Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, BP Terbaru Mei 2023, SPBU Pelat Merah Kalah Murah

Berdasarkan penelusuran tim Anti Hoax Antara, kabar yang mencatut Pertalite sebagai salah satu BBM Pertamina adalah hoaks.

Dilansir dari laman Antara, Pertalite yang dimaksud dalam unggahan tersebut adalah BBM yang nilai oktannya sama dengan Pertalite produksi Pertamina. Pertalite yang dimaksud diproduksi PT Vivo Energy Indonesia yakni Revvo 90.

Dikteahui PT Vivo Energy Indonesia menurunkan harga BBM jenis tersebut pada pertengahan April 2023 lalu. Harga sebelumnya adalah Rp13.400 per liter. Kini dengan penurunan Rp1.800 per liter, harganya menjadi Rp11.600 per liter sejak 1 April 2023 lalu.

Adapun harga Pertalite produksi Pertamina masih di angka Rp10.000 per liter, dilansir dari laman Pertamina. Maka dari itu, kabar yang menyebut harga Pertalite produksi Pertamina turun menjadi Rp8.200 per liter adalah hoaks.