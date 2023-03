Cek Fakta: Mark Zuckerberg Benci Fotonya Dijadikan Lelucon Netizen Indonesia, Benarkah?

PIKIRAN RAKYAT - Beredar kabar yang menyebutkan CEO Meta Mark Zuckerberg membenci netizen Indonesia karena kerap menjadikan fotonya sebagai lelucon.

Hal ini beredar di media sosial tangkap layar unggahan Mark di Facebook pada 14 Maret 2023 yang berisi narasi ungkapan kebencian Mark Zuckerberg terhadap Indonesia.

Berikut isi unggahan Mark Zuckerberg 'I hate Indonesia, my picture is made as a joke'(Aku benci Indonesia karena fotoku dibuat bahan bercandaan,)

Keterangan pria yang baru saja dikaruniai anak ketiga ini mendapatkan respon hingga 46.319 dan 17.211 komentar dari pengguna Facebook. Pada 26 Maret 2023, tulisan yang diklaim milik Mark Zuckerberg itu pun dipertanyakan kebenarannya oleh warga Twitter.

Faktanya

Unggahan Mark Zuckerberg yang menyebutkan membenci Indonesia adalah bohong. Mark tidak pernah menuliskan jika Ia membenci Indonesia, dan ada yang memanipulasinya.

Status sebenarnya, yang dibagikan pada 14 Maret 2023, telah diubah dengan ungkapan ketidaksukaan terhadap Indonesia.

Unggahan Mark Zuckerberg yang asli berisi keterangan tentang rencana masa depan perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp, yakni Meta. Mark, dalam statusnya, menyebut 2023 sebagai tahun efisiensi sumber daya manusia (SDM) di Meta.