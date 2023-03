Cek Fakta: Vladimir Putin Instruksikan Seluruh Stok Vaksin Covid-19 di Rusia Dihancurkan

PIKIRAN RAKYAT - Beredar sebuah konten di situs daring yang menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan penghancuran seluruh stok vaksin Covid-19 di negaranya. Unggahan tersebut dibagikan ulang oleh seorang pengguna Facebook pada awal 2023.

Vaksin Sputnik V buatan Rusia digunakan di berbagai negara. Di Indonesia, vaksin tersebut sudah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain Indonesia, penggunaan vaksin tersebut juga diizinkan di Rusia, Belarusia, Argentina, Bolivia, Serbia, Aljazair, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Hungaria, Uni Emirat Arab, Iran, Republik Guinea, Tunisia, Armenia, Meksiko, dan lainnya.

Vaksin ini diberikan secara injeksi intramuscular (IM) dengan dosis 0,5 Ml untuk dua kali penyuntikan dalam rentang waktu tiga pekan.

Efek samping yang umum terjadi setelah penggunaan vaksin ini di antaranya flu yang ditandai dengan demam, menggigil, nyeri sendi, nyeri otot, badan lemas, rasa tidak nyaman, sakit kepala, dan hipertermia.

Dalam unggahan di media sosial Facebook, muncul narasi yang menyebut Vladimir Putin menginstruksikan stok vaksin Covid-19 dihancurkan. Berikut isi unggahan tersebut:

“Putin Orders Destruction of All Covid-19 Vaccines in Rusia” atau “Putin meminta penghancuran seluruh vaksin Covid-19 di Rusia”.

Sampai artikel ini dirilis, unggahan tersebut sudah mendapat atensi dari 232 pengguna Facebook dan ditayangkan ulang oleh 87 akun lain lain.