Cek Fakta: Benarkah Gempa Turki Sebabkan Pembangkit Nuklir Meledak? Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Gempa berkekuatan 7,8 skala richter (SK) yang berpusat di Turki pada Senin, 6 Februari 2023 tengah menjadi perhatian dunia. Pasalnya, gempa yang terjadi pukul 04.17 pagi itu menelan korban jiwa hingga ribuan orang, sementara ribuan lainnya mengalami luka-luka.

Belakangan ini, unggahan mengenai bencana alam itu ramai diberedar di media sosial. Salah satunya di Twitter.

Beredar video berdurasi lima detik yang menarasikan bahwa gempa di Turki mengakibatkan sebuah pembangkit nuklir meledak.

Dalam video tersebut, tampak detik-detik ledakan terjadi di sebuah bangunan yang memicu gumpalan asap dan dampak dari tekanan udara akibat ledakan tersebut.

Berikut narasi yang ditambahkan pengunggah dalam unggahan videonya pada Selasa, 7 Februari 2023:

“#Tsunami BREAKING: Nuclear plant explode due to #Earthquake in #Turkey. Not confirmed Is this real?”

Namun, benarkah video yang diunggah di Twitter itu merupakan peristiwa detik-detik meledaknya pembangkit nuklir akibat gempa di Turki?