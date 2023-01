3 Hoaks Seputar Bill Gates Terkait Pandemi Covid-19, Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Bill Gates menjadi salah satu tokoh besar yang diperbincangkan selama pagebluk Covid-19 melanda dunia. Selama itu juga, namanya kerap dicatut dalam beberapa hoaks yang menyesatkan.

Hoaks tersebut disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial.

Berikut Pikiran-Rakyat.com rangkum 3 hoaks seputar Bill Gates dari berbagai sumber.

1. Hoaks Bill Gates Dalang Menyebarnya Cacar Monyet

Kasus cacar monyet (monkeypox) dilaporkan terus mengalami peningkatan di sejumlah negara. Berdarsarkan laporan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada 5 Juni 2022 ada 780 kasus terkonfirmasi cacar monyet di 27 negara non-endemik.

WHO memprediksi bahwa mungkin saja kasus cacar monyet jumlahnya lebih dari itu mengingat keterbatasan informasi epidemiologis dan laboratorium yang terbatas di beberapa negara.

Di tengah merebaknya kasus cacar monyet, terdapat informasi yang menyebut bahwa pendiri Microsoft Bill Gates di balik merebaknya penyakit tersebut.

Informasi itu disebarkan salah satu akun Facebook pada 20 Mei 2022. Akun Facebook tersebut menyebut bahwa Bill Gates adalah penyebab dari merebaknya cacar monyet.

