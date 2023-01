Cek Fakta: Benarkah Tagihan BPJS Kesehatan Dikirim via WhatsApp? Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Manfaat BPJS Kesehatan semakin marak diperbincangkan netizen. Hal itu bermula saat istri dari seorang publik figur berencana menggalang dana untuk kesembuhan suaminya pada awal Januari 2023.

Seiring dengan hal tersebut, isu-isu mengenai BPJS Kesehatan mulai bermunculan. Salah satunya terkait tagihan yang mengatasnamakan kanal layanan administrasi peserta JKN-KIS.

Isu itu tertuang dalam pesan berantai yang menyasar berbagai grup berbagi pesan, salah satunya WhatsApp. Pesan berantai di WhatsApp menunjukkan adanya tagihan BPJS Kesehatan dan mengatasnamakan kanal layanan administrasi peserta JKN-KIS. File tagihan tersebut dikirim dalam format .apk, sehingga penerima perlu klik file supaya bisa membuka tagihan.

“Salam Sehat Bapak/Ibu an ANASTASIA ENDANG KUSMIYATI, Terima kasih sudah mengunakan BPJS Kesehatan. Ini adalah Kanal Layanan Administrasi Peserta JKN-KIS melalui CHAT WhatsApp (tanpa panggilan video) yang akan melayani Bapak/ibu pada hari kerja mulai jam 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat. Sekali lagi kami sampaikan untuk pelanggan yang terhormat peserta JKN KIS BPJS Kesehatan AN ANASTASIA ENDANG KUSMIYATI. kami informasikan terdapat tagihan sebesar Rp1.456.000 yang belum dibayarkan per 1 Agustus 2022. Mohon segera lakukan pembayaran dari Aplikasi/ Channel terdekat. Terima kasih untuk cek total tagihan atau total bayar silakan cek dari APK yang sudah kami kirimkan. Terima kasih," demikian narasi dalam pesan berantai ramai di WhatsApp.

Lantas, apakah isi pesan WhatsApp yang berisi tagihan dari BPJS Kesehatan merupakan informasi benar?

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Senin, 16 Januari 2023, akun media sosial resmi Puskesmas Pacet Purwokerto Mojokerto menyampaikan bahwa pesan berantai itu adalah hoaks atau berita bohong.

Sebelumnya, penipuan file menggunakan format .apk ramai diperbincangkan di media sosial lantaran mengatasnamakan kurir pengiriman. Belum lama ini, modus tersebut juga mengatasnamakan BPJS Kesehatan.