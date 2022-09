Cek Fakta: WHO Umumkan Covid-19 Berakhir pada 14 September 2022, Akan Datang Pandemi Baru

PIKIRAN RAKYAT – Pada 17 September 2022, beredar unggahan di media sosial yang menarasikan pandemi Covid-19 berakhir.

Unggahan tersebut disertai dengan video yang menampilkan Ditektur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pada unggahan Twitter tersebut, Tedros Adhanom diklaim memberikan pernyataan bahwa pandemi Covid-19 berakhir pada 14 September 2022 dan pandemi berikutnya akan muncul. Video itu berdurasi 15 detik.

Unggahan itu ditambah narasi, “WHO menyatakan akhir dari Plandemit Covid-19 per tanggal 14 September 2022 @KemenkesRI ga cape kalian haaa….@GratisTerbaik @MprAldo Teruslah Berjuang, We fight together, Next PLANDEMIC Will come."

Unggahan tersebut telah disukai sebanyak lebih dari 600 pengguna Twitter dan telah dilihat oleh lebih dari 15 ribu kali.

Apakah kabar dalam unggahan tersebut benar?

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara, video yang dimuat dalam unggahan yang menampilkan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tersebut merupakan potongan video yang dirilis dalam kanal Youtube resmi WHO.

Potongan video dalam unggahan tersebut diambil dari video yang berjudul Media briefing on Covid-19 and other global health issues pada menit ke-2 detik ke-48 hingga menit ke-3.

