Cek Fakta: Beredar Tautan Pos Indonesia Bagikan Hadiah Rp4 Juta, Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT – Belum lama ini kembali beredar sebuah tautan melalui platform penyampaian pesan digital dan media sosial yang berisikan informasi soal hadiah sebesar Rp4 juta dari PT Pos Indonesia.

Tautan yang beredar tersebut mengklaim bahwa hadiah uang tunai yang mengatasnamakan PT Pos Indonesia itu bisa didapatkan dengan mengisi kuisioner dan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam tautan tersebut.

Keterangan itu sebagaimana dengan narasi yang tertera berikut ini:

“Congratulations! Pos Indonesia National government subsidiers. Through the questionnaire, you will have a chance to get 4000000 Rupiah. (Selamat! Subsidi dari Pos Indonesia milik pemerintah nasional. Melalui kuesioner, anda akan berkesempatan untuk mendapatkan Rp4 juta,” kata link tersebut, Rabu, 7 September 2022.

Lantas, benarkah informasi soal subsidi sebesar Rp4 juta yang tertera dalam tautan yang beredar tersebut? Berikut penjelasan yang telah dirangkum oleh Pikiran-Rakyat.com.

Berdasarkan unggahan dari akun Instagram resmi milik PT Pos Indonesia @posindonesia.ig menyatakan bahwa subsidi uang tunai tersebut merupakan kabar yang salah alias hoax.

Pihak Pos Indonesia menjelaskan bahwa kabar yang beredar soal subsidi uang tunai itu merupakan salah satu tindakan penipuan dari oknum tak bertanggung jawab.

“#sahabatpos, belakangan ini banyak beredar link hoax menggunakan nama Pos Indonesia untuk memberikan hadiah yang sebenarnya itu merupakan tindakan penipuan,” ujar akun tersebut dalam keterangannya.