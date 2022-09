Cek Fakta: Pertamina Bagikan Subsidi Energi dari Pemerintah, Masyarakat Dapat Rp3 Juta per 4 September 2022

PIKIRAN RAKYAT - Belakangan ini, publik dihebohkan dengan kabar yang menyebut PT Pertamina akan membagikan subsidi energi dari pemerintah sebesar Rp3 juta.

Kabar tersebut beredar di tengah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sementara narasi pembagian subsidi itu tersebar melalui aplikasi percakapan WhatsApp, dengan menyertakan tautan yang dihubungkan dengan pemberian subsidi energi yang diklaim dari PT Pertamina itu.

Tautan tersebut kemudian mengarah ke situs yang diklaim sebagai milik PT Pertamina.

"Pertamina Government energy subsidies! 4 September, 2022

Congratulations!

Pertamina Government energy subsidies!

Through the questionnaire, you will have a chance to get 3000000 Rupiah," demikian isi situs tersebut.