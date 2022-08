Cek Fakta: Beredar Bocoran Harga BBM Terbaru di Media Sosial Pertalite Jadi Rp10 Ribu per Liter, Ini Faktanya

PIKIRAN RAKYAT – Beredar kabar di media sosial terkait bocoran harga BBM terbaru yang naik mulai 1 September 2022.

Dalam kabar yang tersebar luas, disebutkan bahwa BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar akan mengalami kenaikan.

Sontak kabar ini membuat geger warganet karena harga BBM terbaru ini dinilai mahal, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Menurut bocoran harga BBM terbaru, Pertalite disebut akan naik menjadi Rp10.000 per liter dari harga awal Rp7.650 per liter.

Kemudian, Pertamax juga naik dari harga saat ini Rp12.500 menjadi Rp16.000 per liter. Sedangkan solar naik menjadi Rp7.200 per liter dari harga Rp5.150 per liter.

Lantas apakah kabar bocoran kenaikan harga BBM terbaru itu benar adanya?

Menurut penelusuran Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, sinyal kenaikan harga BBM memang sudah diungkap pemerintah melalui berbagai kesempatan.

Pada Sabtu, 27 Agustus 2022, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno sempat memberikan bocoran dalam rapat tertutup soal kenaikan harga BBM yang ditaksir mencapai 40 persen.