Heboh FBI Tangkap Bill Gates karena Ciptakan Virus Corona, Foto Asli Beberkan Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Beredar artikel mengejutkan terkait sang pendiri Microsoft sekaligus miliarder Bill Gates.

Artikel berjudul “FBI Arrests Bill Gates For Biological Terrorism After Tip Off From Melbourne 5G Protestors” (“FBI Menangkap Bill Gates Karena Terorisme Biologis Setelah Memberi Tip dari Melbourne 5G Protestor”) beredar melalui situs betootaadvocate.com pada 11 Mei 2020 lalu.

Dalam artikel tersebut dimuat foto yang seolah-olah adalah seperti suasana penangkapan Bill dengan tangan yang diborgol.

Dalam foto tampak kedua tangan Bill Gates diborgol, dengan mengenakan stelan hitam, jaket dan celana hitam, lengkap dengan kacamata.

“Pendiri miliarder Microsoft, Bill Gates (64) telah ditangkap oleh FBI hari ini atas tuduhan terorisme biologis setelah terungkap ia menciptakan virus corona sehingga ia dapat mengendalikan kami karena ia selalu tertarik pada hal semacam itu.” tulis situs tersebut.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari covid19.go.id, berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa foto yang ditayangkan di situs betootaadvocate.com adalah foto suasana penangkapan Bill Gates oleh FBI atas tuduhan terorisme biologis setelah terungkap dia menciptakan coronavirus dengan tangan diborgol adalah klaim yang salah.

Foto itu adalah foto suntingan atau foto hasil manipulasi.