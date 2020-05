Cek Fakta: Beredar Isu Relawan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Inggris Meninggal Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Beredar kabar di media sosial dan di sebuah laman pemberitaan online bahwa seorang relawan uji coba vaksin virus corona bernama Elisa Granato meninggal dunia.

Elisa Granato merupakan seorang ilmuwan yang memutuskan untuk menjadi relawan pengujian vaksin di Inggris.

Berdasarkan hasil penelusuran depok.pikiran-rakyat.com dari Snopes, berita terkait meninggalnya relawan uji coba vaksin virus corona tersebut merupakan hoaks.

Artikel dengan judul 'First volunteer in UK Coronavirus vaccine trial has died' (Relawan pertama dalam uji coba vaksin virus corona di Inggris telah meninggal), terbit pertama kali di sebuah portal berita internasional bernama News NT.

Dalam artikel itu disebut bahwa relawan bernama Elisa Granato melakukan uji coba vaksin virus corona di University of Oxford, Inggris.

Dua hari setelah mendapatkan vaksin, Elisa Granato dikabarkan meninggal dunia. Kematian Elisa tengah diselidiki oleh pihak yang berwenang.

Di sana juga disebutkan bahwa Elisa Granato yang berprofesi sebagai ilmuwan itu mengalami komplikasi tepat beberapa jam pasca uji coba vaksin dilakukan.