Cek Fakta: Beredar Foto Jenazah Pasien COVID-19 Dibuang ke Laut di Beberapa Negara

PIKIRAN RAKYAT - Beredar sebuah video di Twitter yang memperlihatkan banyak mayat yang terdampar di pantai.

Dalam postingan itu disebutkan pula mayat orang yang terinfeksi COVID-19 dibuang ke laut dan mengimbau untuk tidak mengkonsumsi makanan laut.

Postingan yang disertai video ini dibagikan oleh akun Twitter @Naveenrajamani8 pada 22 April 2020. Berikut ini narasinya:

Baca Juga: Update Kasus Corona di Kota Sukabumi, Dokter, ASN, Polisi hingga Balita Terpapar Covid-19

"Beberapa negara membuang mayat orang yang terinfeksi covid 19 ke lautan semua berhenti untuk makan makanan laut ini benar-benar tindakan menjijikan dan konyol," tulis akun tersebut.

#some countries throw covid 19 infected DEAD BODIES into the seas all stop to eat seafood This is really disgusting and ridiculous act pic.twitter.com/8Jotddee5j April 22, 2020

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Turn Back Hoax, faktanya video tersebut aslinya memperlihatkan banyak imigran Afrika yang ingin menyeberangi lautan Mediterania dan berupaya ke Eropa.

Video serupa ditemukan di kanal youtube milik Euronews dengan judul 'Dozens of migrant bodies are washed ashore in Libya' yang di unggah pada 25 Agustus 2014.

Situs berita asal Inggris, Daily Mail juga pernah memuat foto tentang kejadian yang sama pada 26 Agustus 2014.

Baca Juga: Curahan Hati dr. Tirta, Akui Tertekan Ada yang Anggap Enteng Kematian Akibat COVID-19