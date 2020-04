Cek Fakta: Beredar Foto Paket Bansos PSBB DKI Jakarta, Berisikan Sembako dan Uang Tunai

View this post on Instagram

❌❌❌ ... [DISINFORMASI] Beredar pesan melalui aplikasi WhatsApp yang memuat sebuah foto paket bantuan sosial PSBB Covid-19 DKI Jakarta yang terdiri dari bahan kebutuhan pokok (beras, minyak, gula pasir, sarden, biskuit, sabun batang, dll) dan masker kain, juga disertai dengan sejumlah uang tunai dan surat dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. ... [PENJELASAN] Berdasarkan hasil penelusuran Tim Jalahoaks DKI Jakarta kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Humas PD. Pasar Jaya (10/04/2020), diperoleh keterangan bahwa foto tersebut adalah palsu atau hoaks. Adapun isi dari Paket Bantuan Sosial PSBB Covid-19 DKI Jakarta memang terdiri dari sejumlah bahan kebutuhan pokok namun gula pasir dan uang tunai tidak termasuk di dalam paket bantuan yang diberikan. Sebagai tambahan informasi, disampaikan bahwa paket bantuan sosial PSBB Covid-19 DKI Jakarta adalah terdiri dari: Beras 5 kg (1 karung), Sarden (2 kaleng), Biskuit (2 bungkus), Minyak goreng 0,9 liter (1 bungkus), Sabun mandi batang (2 buah), dan Masker kain (2 buah). ... [KESIMPULAN] Informasi yang memuat sebuah foto paket bantuan sosial PSBB Covid-19 DKI Jakarta yang terdiri dari bahan kebutuhan pokok, masker kain, dan tambahan sejumlah uang tunai adalah tidak benar. Faktanya, dalam paket bantuan sosial PSBB Covid-19 DKI Jakarta tidak terdapat gula pasir dan uang tunai. ... Kategori Informasi: Disinformasi Kategori Hoaks: Konten Manipulasi (Manipulated Content) Sumber Fakta: 1. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2. Humas PD. Pasar Jaya