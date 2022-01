Cek Fakta: Bill Gates akan Tarik Vaksin Covid-19 Lantaran Diklaim Bahayakan Manusia, Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Beredar pesan WhatsApp mengenai Bill Gates yang dikabarkan bahwa akan menarik seluruh vaksin Covid-19 dari peredaran.



Penarikan vaksin Covid-19 yang beredar selama ini diklaim telah membahayakan manusia.



Pesan WhatsApp terkait penarikan vaksin Covid-19 tersebut pun viral.



Sehingga, pesan tersebut memicu kekhawatiran publik.



Sebelumnya, pesan WhatsApp tersebut membuat klaim berdasarkan website bernama "Daily Expose", dengan judul artikelnya Bill Gates CONFESSES calls for the withdrawal of all Covid-19 Vaccines: " The vaccines are far more dangerous than anyone imagined".

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni Bill Gates menyatakan untuk menarik seluruh vaksin Covid-19: "Vaksin jauh berbahaya daripada yang pernah kita pikirkan".



Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram Turnbackhoaxid pada Kamis, 27 Januari 2022, setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, klaim pada pesan WhatsApp yang beredar tersebut adalah tidak benar.



Berdasarakn hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber kredibel yang menyatakan bahwa Bill Gates akan menarik seluruh peredaran vaksin Covid-19.



Pasalnya, pesan WhatsApp tersebut mengklaim bahwa vaksin Covid-19 berbahaya.

Bill Gates Foundation sendiri dalam situs resminya mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19.



Mengutip dari boom live.in, saat mengecek situs Daily Expose, diketahui bahwa situs tersebut berisikan artikel satire yang kebenarannya isi artikelnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.



Situs tersebut juga pernah menyebarkan hoaks mengenai vaksin, bahwa vaksin Covid-19 menyebabkan keguguran janin.



Sehingga, beredarnya pesan WhatsApp yang menyebutkan bahwa Bill Gates akan menarik vaksin Covid-19 dari peredaran karena diklaim membahayakan manusia adalah tidak benar atau hoaks.***