Cek Fakta: Orang Tanpa Gejala Covid-19 Sebenarnya Sehat, Benarkah hasil Tes Positif itu Palsu?

PIKIRAN RAKYAT - beredar sebuah narasi di Twitter tentang orang tanpa gejala (OTG) pasien Covid-19 pada Januari 2022.

Dalam narasi ini, orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 disebut sebagai pasien yang sebenarnya sehat.

Narasi ini dibagikan oleh seorang akun Twitter dengan nama aku @PN_1984 pada 3 Januari 2022.

"Asymptomatic = healthy, asyptomatic 'cases' = false positive test result (tanpa gejala = sehat, tanpa gejala = hasil tes positif yang salah).

"Clear enough for the slow folks out there (sudah cukup jelas untuk masyarakat di luar sana)," kata akun tersebut.

Benarkah informasi ini? apakah orang tanpa gejala (OTG) sebenarnya sehat dari Covid-19?

Cek Fakta

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Cek Fakta pada Minggu, 23 Januari 2022, narasi yang beredar di media sosial Twitter ini bisa dibilang salah.

