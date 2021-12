Cek Fakta: Benarkah Lady Gaga Melantunkan Surat Ad-Dhuha? Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Lady Gaga dikabarkan melantunkan surah Ad-Dhuha saat melakukan wawancara dengan salah satu radio.

Video penyanyi nyentrik asal Amerika Serikat itu pun dibagikan oleh netizen di media sosial Facebook.

Dalam unggahannya, netizen dengan nama akun Yus Gtlo tersebut mengungkapkan rasa kagum dengan Lady Gaga yang melantunkan surah Ad-Dhuha.

"Subhanallah.. Lady Gaga lantunkan surat Ad-Dhuha," ujarnya.

Baca Juga: Gugatan PNS ke Ibu Kandung Ditolak, Adik AH: Insya Allah Kita Menang di Pengadilan dan di Akhirat

Dia juga menyertakan tautan video yang diklaimnya sebagai Lady Gaga tengah melantunkan ayat Al-Quran tersebut.

Lalu, benarkah kabar yang menyebutkan bahwa Lady Gaga melantunkan surah Ad-Duhaa?

ukan penelusuran oleh Jabar Saber Hoaks, video yang sama ternyata ditemukan di situs AFP.

Video tersebut dimuat AFP dengan judul:

"No, this video does not show Lady Gaga reciting the Koran (Tidak, video ini tidak memperlihatkan Lady Gaga melantunkan Al-Quran)".