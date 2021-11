Cek Fakta: Benarkah Istri CEO Pfizer Meninggal Akibat Komplikasi Vaksin Covid-19? Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Istri CEO Pfizer Albert Bourla, Myriam Bourla dikabarkan meninggal dunia akibat komplikasi vaksin Covid-19.

Kabar itu beredar, setelah adanya artikel yang dimuat di salah satu situs yang terbit pada 10 November 2021.

Artikel yang dimuat di situs conservativebeaver(.)com tersebut diberi judul "Wife of Pfizer's CEO dies after complications from the vaccine".

Lalu, benarkah istri CEO Pfizer meninggal dunia karena komplikasi vaksin?

Baca Juga: Ayah Bibi Ardiansyah: Selama Gala Sky Hidup Saya Akan Berurusan dengan yang Namanya Doddy Sudrajat

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Jabar Saber Hoaks, tidak ditemukan sumber valid dari media kredibel yang memberitakan bahwa istri CEO Pfizer meninggal dunia.

Selain itu, akun Twitter resmi CEO Pfizer pun masih membagikan kebersamaannya dengan sang istri pada sebuah acara penghargaan.

Seperti pada 12 November 2021 lalu, Albert Bourla membagikan kebersamaannya dengan sang istri pada sebuah acara penghargaan.

Situs pemeriksa fakta 'healthfeedback(.)org' juga mengungkapkan bahwa Myriam Bourla tidak pernah menolak vaksin Covid-19.