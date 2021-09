Cek Fakta: Muncul Ular Bertanduk Dikabarkan Pertanda Kiamat, Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto yang memperlihatkan seekor ular dengan kepala mirip tanduk. Disebutkan tanduk dalam ular ini dikaitkan sebagai pertanda hari kiamat.

Foto ular itu dibagikan oleh akun Facebook Alok Hajato yang membagikan tangkapan layar dari akun Facebook seorang pemuka agama. Namun, belum dapat dipastikan kebenaran tangkapan layar tersebut.

Berikut ini narasi dalam tangkapan layar yang dibagikan Alok Hajato:

"Tanda2 kiamat sudah jelas dan semakin dekat…Inilah ular yng bertanduk ynk di ceritakan dalam alqur’an.Semoga yg bagikan foto ini di jauhkan dari marabahaya Amin…bagikan jika anda Islam".

Unggahan foto ular tersebut dibagikan pada 56 September 2021.

Penjelasan dan faktanya

Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa foto ular tersebut bukanlah foto ular bertanduk, melainkan foto ular dengan kelainan Siklopia atau Cyclopia.

Dikutip dari Turn Backhoax, foto ular tersebut juga diketahui berasal dari laman Newsweek dengan judul artikel “Mutant ‘Cyclops’ Snake Discovered in Mississippi Has Two Eyes in One Socket” yang tayang pada 12 Maret 2018.