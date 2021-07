Cek Fakta: Pemilik Kartu Vaksinasi Diklaim Dapat Bantuan PPKM Rp1 Juta, Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Beredar sebuah video di TikTok yang mengklaim setiap orang yang mendapat sertifikat vaksinasi mendapat bantuan uang sebesar Rp1 juta.

Disebutkan bantuan uang itu diberikan Pemerintah semasa Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Berikut ini narasi dalam video TikTok tersebut:

Informasi :

Bagi yang sudah memiliki KARTU VAKSINASI sudah bisa mengambil kompensasi PPKM Per Tgl 1 AGUSTUS 2021 sebesar Rp. 1.000.000 untuk biaya #PPKM

Silakan cek apakah nama anda tercantum, dan cocokkan dengan NIK E-KTP anda melalui link berikut ini:

https://s.id/ektp-covid19″.

Narasi dalam video TikTok yang mengklaim dapat bantuan Rp1 juta

Baca Juga: Terungkap Alasan Pemerintah Tak Mau Lockdown, Jokowi: Baru PPKM Saja Sudah Menjerit-jerit

Penjelasan dan faktanya

Pikiran-rakyat.com telah membuka link atau tautan yang ada dalam narasi TikTok tersebut. Saat membuka, link tersebut ternyata tertulis "404 Page Not Found in our universe" atau halaman tidak ditemukan.

Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax, informasi dalam video TiKTok yang mendapat bantuan Rp1 juta adalah hoaks.

Faktanya, bantuan memang diberikan pemerintah sebesar Rp1 juta, tapi hanya kepada pekerja/buruh yang bergaji di bawah Rp3,5 juta.