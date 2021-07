Cek Fakta: Lemon dan Tomat Sebabkan Hasil Tes Covid-19 Positif, Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Beredar kabar di media sosial Facebook tentang informasi buah seperti Lemon dan Tomat terhadap Covid-19.

Buah-buahan tersebut disebutkan bisa menyebabkan hasil tes Covid-19 menjadi positif.

Narasi informasi tersebut beredar di media sosial Facebook pada Juli 2021.

Narasi yang beredar berbunyi sebagai berikut:

'Soooo I’ve just got my work colleagues to watch me test a lemon and guess what... it’s GOT THE DREADED DISEASE!! They are all in disbelief!! Can’t believe it’s taken me to do this for them to know this is all a shit show!!

Kids are being sent home again because of these false positives it’s all getting right on my tits today

Terjemahan:

'Jadi, aku baru saja mendapatkan rekan kerja untuk menontonku melakukan pengujian terhadap lemon. Dan Coba tebak, ternyata ini memiliki penyakit yang dibawanya. Mereka semua berada dalam ketidakpercayaan!! Tidak percaya bahwa aku harus melakukan ini supaya mereka tahu ini semua adalah tidak masuk akal!! Anak-anak dipulangkan lagi karena positif palsu ini. Semuanya menjadi terasa benar dihadapanku hari ini

Hasil Cek Fakta: