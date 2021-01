[Hoaks Atau Fakta] Vaksin Covid-19 Bisa Perpanjang Alat Vital Pria Hingga 7 cm, Cek Kebenarannya

PIKIRAN RAKYAT- Vaksin Covid-19 sudah tiba di Indonesia dan siap untuk didistribusikan ke seluruh wilayah.

Namun belum lama ini beredar kabar jika vaksin Covid-19 bisa perpanjang alat vital pria hingga 3 inci atau sekitar 7cm.

Hal tersebut berawal dari jurnal yang beredar mengenai “SARS-COV-2 Recombinant Covid-19 Vaccine has shown to increase penis length by 3 inches in some individuals” yang dirilis oleh The New Ingland Journal of Merdecine.

Baca Juga: Karawang Tuai Sorotan, Ternyata 5 Daerah Lain di Jawa Barat Juga Masuk Zona Risiko Tinggi Covid-19

Beberapa pemilik akun media sosial telah mengunggah screenshot jurnal tersebut – seperti akun Twitter David Puente, @DavidPuente dan Alfonso Lovez, @AlfonsoJLT.

Kabar tersebutpun diverifikasi oleh Tim Fact Checker Jabar Saber Hoaks.

Namun ternyata platform jurnal bernama The New Ingland Journal of Merdecine nyatanya tidak ada, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @jabarsebarhoaks.

Baca Juga: Terkejut Anaknya Jadi Tersangka Kasus Video Syur, Nobu Ungkap Kondisi sang Ayah

Faktanya, nama jurnal tersebut merupakan plesetan dari platform jurnal internasional The New England Journal of Medicine.