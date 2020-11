Jadwal Live Streaming TV Online: Inggris vs Irlandia, Big Match Argentina vs Paraguay

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal live streaming TV Online malam ini mempertandingkan 10 laga.

Pertandingan nanti merupakan rangkaian Final Playoff Euro 2021 dan Kualifikasi Piala Dunia akan tersaji mulai tengah malam nanti hingga, Jumat, 13 November 2020 pagi.

Ke-10 pertandingan nanti bisa disaksikan melalui tayangan siaran langsung TV Online, MolaTV.

Pertandingan pertama yang akan disiarkan langsung adalah Georgia vs Makedonia Utara, Moldova vs Rusia, Bosnia vs Iran pukul 00.00 WIB.

Partai selanjutnya yang kesemuanya disiarkan pukul 02.45 WIB adalah Wales vs USA, Serbia vs Skotlandia, Hongaria vs Islandia, dan terakhir Irlandia Utara vs Slowakia.

Kemudian pertandingan lainnya adalah Inggris vs Irlandia dan Bolivia vs Ekuador yang kesemuanya disiarkan pukul 03.00 WIB.

Kemudian Kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Paraguay yang akan berlangsung pukul 07.00 WIB.