Jadwal La Liga Spanyol Malam Ini: Barcelona Ditantang Real Betis, Huesca vs Eibar

PIKIRAN RAKYAT - Malam ini masuk pada jadwal pekan kesembilan La Liga Spanyol yang sudah berlangsung mulai Sabtu, 7 November pukul 00.01 WIB.

Pertandigan pada malam ini yang menjadi sorotan adalh laga Barcelona vs Real Betis.

Pada pertarungan pertama, Sabtu, 7 November 2020 menyajikan dua pertandingan yang disarkan TV Online Bein Sports & Vidio.com.

Pada pertandingan Sabtu, 7 November 2020, pukul 03:00 WIB partai Eibar vs Celta Vigo. Kemudian pada pukul 20:00 WIB bentrok Huesca vs Eibar. Selanjutnya ujian akan dihadapi

Barcelona vs Real Betis pukul 22:15 WIB.

Satu laga yang dinanti pada laga malam nanti adalah Barcelona yang menjamu Real Betis di Camp Nou. Pertandingan keduanya itu akan dilangsungkan pukul pukul 22.15 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Blaugrana untuk membalik keadaan setelah terpuruk dalam empat laga terakhir di liga.

Di La Liga Spanyol, Barcelona memang menjalani start yang tidak memuaskan. Dua kemanangan baru diamankan Barcelona dalam 6 pertandingan. Mirisnya, Lionel Messi dan kawan-kawan gagal memetik poin penuh dalam empat pertandingan beruntun.

Jadwal Pekan ke-9 La Liga Spanyol