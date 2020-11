Jadwal Lengkap La Liga Spanyol, Barcelona Masalah, Big Match Valencia vs Real Madrid

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal pekan kesembilan La Liga Spanyol akan berlangsung mulai Sabtu, 7 November pukul 00.00 WIB.

Pada pertarungan pertama, Sabtu, 7 November 2020 akan menyajikan dua pertandingan yang disarkan TV Online Bein Sports & Vidio.com.

Pada pertandingan Sabtu, 7 November 2020, pukul 03:00 WIB partai Eibar vs Celta Vigo. Kemudian pada pukul 20:00 WIB bentrok Huesca vs Eibar. Selanjutnya ujian akan dihadapi

Barcelona vs Real Betis pukul 22:15 WIB.

Selanjutkan pada Minggu, 8 November 2020, tersaji tiga pertandingan yang akan dimulai pukul 00:30 WIB antara Sevilla vs Osasuna. Kemudian berlanjut ke laga Atletico Madrid vs Cadiz pukul 03:00 WIB. Sedangkan pukul 20:00 WIB ada pertandingan Getafe vs Villarreal.

Untuk pertandingan Minggu, 8 November 2020, pukul 22:15 WIB ada pertandingan Real Sociedad vs Granada. Kemudian berlanjut ke laga Levante vs Deportivo Alaves pukul 00:30 WIB.

Dan La Liga Spanyol berlanjut ke Senin, 9 November 2020, yang mempertemukan Real Valladolid vs Athletic Bilbao pukul 00:30 WIB. Kemudian penutup big match Valencia vs Real Madrid pukul 03:00 Wib.

Jadwal Pekan ke-9 La Liga Spanyol