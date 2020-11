Jadwal Lengkap Serie A Italia, Big Match Lazio vs Juventus, Atalanta vs Inter, Milan vs Verona

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal pekan ketujuh Serie A Italia akan berlangsung mulai Sabtu, 7 November pukul 02.45 WIB.

Pada pertarungan pertama, Sabtu, 7 November 2020 akan menyajikan dua pertandingan yang disarkan TV Online Bein Sports & Siaran Langsung RCTI.

Pada pertandingan, Sabtu, 7 November 2020, duel Sassuolo vs Udinese pukul 02.45 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan partai Cagliari vs Sampdoria pukul 21.00 WIB.

Sementara pertandingan Minggu, 8 November 2020, mempertandingkan 6 laga yang akan dimulai dengan partai Benevento vs Spezia pukul 00.01 WIB. Kemudian berlanjut dengan partai Parma vs Fiorentina pukul 02.45 WIB.

Pertandingan berlanjut dengan big matc Lazio vs Juventus pukul 18.30 WIB. Lalu diteruskan dengan pertandingan Genoa vs AS Roma pukul 21.00 WIB.

Big match lain terjasi antara Atalanta vs Inter Milan pukul 21.00 WIB. Kemudian ditutup dengan partai Torino vs Crotone pukul 21.00 WIB.

Memasuki Senin, 9 November 2020, akan ada dua pertandingan, di antaranya Bologna vs Napoli pukul 00.00 WIB dan AC Milan vs Verona 02.45 WIB.

Jadwal Liga Italia pekan 7