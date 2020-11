Jadwal Lengkap Liga Inggris, Big Match Everton vs MU, Man City vs Liverpool, Arsenal

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal pekan kedelapan Liga Inggris akan berlangsung mulai Sabtu, 7 November pukul 00.01 WIB.

Pada pertarungan pertama, Sabtu, 7 November 2020 akan menyajikan 4 pertandingan yang disarkan Mola TV dan sebagian di NET TV.

Pertandingan pertama Brighton vs Burnley berlangsung pukul 00.30 WIB. Kemudian setelahnya ada pertandingan Sothampton vs Newcastle pukul 03.00 WIB.

Masuk pada pertandingan sore hari akan tersaji big match Everton vs Manchester United pukul 19.30 WIB. Dan ditutup oleh laga Crystal Palace vs Leeds United pukul 22.00 WIB.

Memasuki hari kedua, Minggu, 8 November 2020, ada lima pertandingan yang akan digelar.

Pertaman pertandingan Chelsea vs Sheffield United pukul 00.30 WIB. Disusul laga West Ham vs Fulham pukul 03.00 WIB.

Pada malam harinya ada pertandingan West Brom vs Tottenham pukul 19.00 WIB. Lalu pertarungan Leicester vs Wolves pukul 21.00 WIB. Dan akan ditutup dengan big match Manchester City vs Liverpool pukul 23.30 WIB.

Sementara di hari ketiga, Senin, 9 November 2020, ada laga Arsenal vs Aston Villa pukul 02.15 WIB.

Jadwal Liga Inggris pekan 8

Sabtu, 7 November 2020