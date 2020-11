Jadwal Liga Europa Malam Ini, Bentrok Milan, Arsenal, dan Tottenham, Live Streaming SCTV-Vidio.com

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah pertandingan yang akan digelar dalam mactday 3 Liga Europa 2020-2021. Enam laga akan disiarkan secara langsung melalui live streaming SCTV dan vidio.com pada Jumat, 6 November 2020.

Dari enam laga itu, ada dua pertandingan disiarkan langsung SCTV dan akses live streaming secara gratis.

Empat pertandingan lainnya bisa disaksikan melalui live streaming vidio.com dengan ketentuan yang berlaku dan penyedia layanan.

Dua pertandingan yang disiarkan langsung SCTV dan layanan live streaminya adalah Ludogorets vs Tottenham, pukul 00:55 WIB.

Kemudian tiga pertandingan lainnya yang bisa diakses melalui live streaming pukul 00:55 WIB adalah AS Roma vs CFR Cluj, SL Benfica vs Rangers, dan Real Sociedad vs AZ Alkmaar.

Kemudian pukul 03:00 WIB, pertandingan AC Milan vs Lille disiarkan langsung dan live streaming SCTV. Sementara laga yang hanya live streaming vidio.com pukul 03:00 WIB adalah Feyenoord vs CSKA Moskow dan Arsenal vs Molde.

AC Milan memiliki harapan untuk terus menorehkan hasil positif di Liga Europa nanti malam. Sejauh musim ini berjalan, AC Milan belum sekalipun tersentuh kekalahan.