Liga Champions: Lawan Real Madrid, Manajer Monchengladbach: Mereka Bisa Alami Hal Buruk

Unser Spieler Breel Embolo (@breelembolo97) ist am gestrigen Samstag auf Instagram von einem anonymen User (lenna_rt1904) aufs Übelste rassistisch beleidigt worden. Borussia ist erschüttert und verurteilt solche Anfeindungen aufs Schärfste. Wir gehen davon aus, dass sie nicht von einem Anhänger von Borussia Mönchengladbach stammen, denn sie widersprechen komplett den Werten, für die Borussia steht: gegen Rassismus und für Toleranz. Die Mannschaft, das Trainer- und Betreuerteam der Fohlen sowie der gesamte Verein stehen hinter Breel Embolo und allen Borussen sowie allen anderen Fußballspielern, die solche Anfeindungen ertragen müssen. Der VfL setzt alles daran, den Täter, der sein Profil mittlerweile gelöscht hat, gemeinsam mit den zuständigen Behörden zu ermitteln und bedankt sich in diesem Zusammenhang für sachdienliche Hinweise. #notoracism #dieFohlen