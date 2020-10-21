Real Madrid vs Shakhtar Liga Champions: Ambisi Zinedine dan Sejarah Perang The Miners

Rizki Laelani
- 21 Oktober 2020, 14:20 WIB
Real Madrid vs Shakhtar Liga Champions. /instagram.com/fcshakhtar

PIKIRAN RAKYAT - Real Madrid akan mencari awal yang baik untuk bertarung di Liga Champions .

Mereka akan menjamu wakil Ukraina, Shakhtar Donetsk di Stadion Alfredo di Stefano pada Rabu, 21 Oktober 2020.

Live streaming Real Madrid vs Shakhtar bisa disaksikan pukul 23.55 WIB di SCTV dan layanan Vidio.com.

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Los Blancos memliki catatan luar biasa untuk memenangkan gelar La Liga musim lalu.

Mereka sekarang dalam upaya untuk mendapatkan kembali trofi Liga Champions.

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Editor: Rizki Laelani

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