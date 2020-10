Timnas Indonesia U-19: Berikut Catatan Tentang Hajduk Split yang Dihadapi Garuda Muda

View this post on Instagram

[OBAVIJEST] Odjel za članstvo na Poljudu od ponedjeljka 4. svibnja otvara svoja vrata. Rad će se odvijati u jednoj smjeni od 9 do 17 sati. ???????? . Odjel će biti prilagođen svim potrebnim mjerama za zaštitu zaposlenih i posjetitelja. #TebiPripadam