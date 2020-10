Gara-gara Buku Disindir Jose Mourinho, Arsene Wenger: Meladeninya Sama Saja seperti Anak TK

PIKIRAN RAKYAT - Arsene Wenger mengaku tak ingin membalas komentar Jose Mourinho terkait buku yang baru saja dirilisnya berjudul "My Life in Red and White".

Arsene Wenger menulis buku itu mencurahkan kisahnya selama 22 tahun melatih Arsenal.

Tapi, dalam buku tersebut, Wenger sama sekali tak menyebut nama Jose Mourinho.

Padahal, Mourinho punya rivalitas sengit dengan Wenger, baik saat masih melatih Chelsea maupun Manchester United.

Menurut Mourinho, Wenger tak pernah memasukan namanya ke dalam buku itu lantaran tak pernah menang darinya.