Timnas Italia tak Bisa Cetak Satu Gol pun ke Gawang Polandia, Mancini: Kualitas Lapangan Buruk

#NationsLeague . ????️ #Mancini: "La partita è totalmente positiva, ma dobbiamo essere più cinici quando abbiamo l'occasione per esserlo, è un pareggio che ci sta stretto" . ????️ Mancini: "Il girone è equilibrato, si deciderà alla fine. La #Polonia è un ottima squadra, ha grandi campioni in attacco e altri bravissimi giocatori" . ????️ Mancini: "#Belotti ha lavorato molto per la squadra, ha fatto bene. Alla fine ho inserito #Caputo e non #Immobile perché abbiamo bisogno di un attaccante fresco per mercoledì" . ???????????????? #PoloniaItalia 0⃣-0⃣ #POLITA #UNL #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro