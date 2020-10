Big Match Inggris vs Belgia Live Streaming Mola TV UEFA Nations League Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming Mola TV bisa diakses dengan syarat dan ketentuan berlaku dari penyedia layanan untuk menyaksikan pertandingan Nations League 2020.

UEFA Nations League 2020 menghadirkan total 10 pertandingan pada Minggu, 11 Oktober 2020.

Ada empat laga besar dari 10 pertanfingan itu yakni Inggris vs Belgia, Prancis vs Portugal., Polandia vs Italia dan Bosnia vs Belanda.

Baca Juga: Daftar Aplikasi untuk Silaturahmi Virtual, Hubungan dengan Keluarga Jangan Terputus Walau Covid-19

Seluruh pertandingan itu dapat disaksikan langsung melalui layanan streaming Mola TV. Tautan untuk mengaksesnya bisa diakses di akhir artikel ini.

Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan UEFA Nations League pada Minggu, 11 Oktober 2020.

UEFA Nations League A Grup 1

Bosnia dan Herzegovina vs Belanda pukul 23.00 WIB.

UEFA Nations League A Grup 2